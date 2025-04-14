Вашингтон, 14 апреля, 2025, 03:03 — ИА Регнум. Второй раунд переговоров между представителями США и Ирана состоится 19 апреля в Риме. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на два источника.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран и США

Отмечается, что инициаторами смены места проведения переговоров выступили американцы.

По данным источников, не исключено, что встреча официальных лиц США и Ирана пройдёт в личном формате в одной комнате, в отличие от непрямых переговоров в Омане. При этом оманские посредники могут присутствовать на консультациях.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля в Омане обсуждалась ситуация вокруг иранской ядерной программы. Иранско-американские переговоры по вопросу ядерной сделки прошли конструктивно. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи добавил, что стороны близки к созданию основы для будущих переговоров по сделке. По окончании консультаций была достигнута договорённость провести 19 апреля второй раунд переговоров. Аббас Аракчи в интервью иранской гостелерадиокомпании SNN уточнил, что новая встреча между представителями иранской и американской сторон запланирована в Омане, но «её проведение может быть немного в другом месте».

В ходе переговоров с Соединёнными Штатами Иран стремился к ослаблению ограничительных мер. В обмен на это Тегеран выразил готовность ограничить свою ядерную программу, уточнила газета The Wall Street Journal.

США готовы к поиску компромиссных решений в переговорах с Ираном при обсуждении ядерной программы, подчёркивал спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. По его словам, «красная линия» администрации Белого дома в отношениях с Ираном — не допустить создание этой страной ядерного оружия.