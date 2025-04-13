Лондон, 14 апреля, 2025, 02:41 — ИА Регнум. Британские власти попросили военных помочь решить затянувшийся конфликт между городскими службами и бастующими мусорщиками в Бирмингеме. Об этом написал The Telegraph.

ИА REGNUM Невывызенный мусор

Заместитель премьер-министра Анджела Рэйнер задействовала механизм «военной поддержки гражданских структур» из-за отказа мусорщиков принять новые условия работы.

Армейские специалисты по логистике начали консультировать местные органы. Военные размещены в административном центре, на время, но могут продлить и расширить своё присутствие при обострении ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, крысы, соперничающие размерами с кошками, и кучи мусора в чёрных мешках посреди улиц стали обыденностью для жителей Бирмингема на фоне забастовки мусорщиков.

Отмечается, что груды переполненных мешков для мусора, достигающие в высоту иногда несколько метров, лежат прямо возле входов в жилые дома, и жители вынуждены постоянно пробираться между ними. Городской совет Бирмингема констатировал, что ещё в начале недели на улицах города скопилось до 17 тысяч тонн отходов.

Похожая ситуация наблюдалась в конце октября 2024 в Марселе, втором по численности населения городе Франции, из-за забастовки уборщиков. Сотрудники частной компании по уборке мусора Veolia несколько дней бастовали из-за разногласий с руководством. При этом власти не вмешивались в ситуацию, поясняя, что конфликт внутри частного предприятия находится не в их юрисдикции.