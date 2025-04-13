Тула, 14 апреля, 2025, 02:37 — ИА Регнум. В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом в ночь на 14 апреля сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Tula.ru Дмитрий Миляев

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — отметил он в Telegram-канале.

Также Миляев напомнил гражданам о едином номере вызова экстренных служб — 112.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 3 на 4 апреля средства противовоздушной обороны ВС России сбили 107 украинских беспилотников. 34 БПЛА были уничтожены над Курской областью, 30 — над Орловской, 18 — над Липецкой, семь — над Калужской областью и четыре — над Ростовской. Ещё четыре беспилотника перехватили над акваторией Азовского моря, по три БПЛА подавили над Тамбовской и Московской областями, два дрона были поражены над Брянской областью и по одному — над Воронежской и Тульской областями.

Вечером 13 апреля беспилотники ВСУ атаковали Херсонскую область. Российские средства ПВО отразили удар, однако часть прилётов пришлась по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.