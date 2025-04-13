Анкара, 14 апреля, 2025, 02:31 — ИА Регнум. В ряде регионов Турции зарегистрировали сильнейшие за 30 лет заморозки. Об этом 13 апреля сообщил министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы.

Free-Photos Заморозки

«За последние три дня температура местами опустилась до минус 15 градусов, а в некоторых регионах зафиксировали самые низкие температуры за последние 30 лет. В результате неблагоприятных погодных условий мы, к сожалению, столкнулись с одним из самых крупных заморозков в сельском хозяйстве в нашей истории с 2014 года», — написал глава турецкого минсельхоза в соцсети Х.

Юмаклы заверил, что власти страны намерены оказать помощь пострадавшим производителям. Правительственные группы уже начали проводить оценочные мероприятия после похолодания. Фермерам рекомендовали сообщать об убытках в местные управления и страховые компании.

Как передавало ИА Регнум, с 8 апреля Турция временно прекратила поставки лимонов за рубеж из-за холодной погоды. В министерстве торговли республики уточнили, что решение направлено на удовлетворение внутреннего спроса. Речь идёт о продукции из южных провинций Турции — Мерсин, Адана и Хатай. При необходимости будут приняты дополнительные меры. Объём экспорта лимонов из Турции в 2024 году составил 357 млн долларов. Страна занимает шестое место в мире по этому показателю.