Курск, 14 апреля, 2025, 02:18 — ИА Регнум. В юго-западной части Курской области обнаружен упавший украинский беспилотник весом около 200 кг. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

По его словам, 200-килограммовый БПЛА в Глушковском районе нашли в лесу добровольцы отряда «Барс-Курск» вместе с военной полицией.

«Этот беспилотник способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров. Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить», — написал Хинштейн.

Врио губернатора добавил, место падения БПЛА оцеплено, сапёры готовятся к разминированию.

Александр Хинштейн также уточнил, что работы у сапёров в приграничье «великое множество». Они каждый день обезвреживают десятки тысяч боеприпасов, снарядов, мин, «колокольчиков» и прочих сеющих смерть взрывоопасных предметов.

Так, за последние два дня было обезврежено почти 45 тыс. взрывоопасных предметов.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали 16 домов, шесть машин и школу в Курской области. Александр Хинштейн уточнил, что пострадавших и серьёзных разрушений в результате киевской агрессии нет.

ВСУ нанесли пять ударов по объектам энергетики в ЛНР, Брянской, Курской и Запорожской областях. В Курской области при обстреле была разрушена комплектная трансформаторная подстанция, произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Без электроснабжения остались потребители в Беловском районе.

Ранее пиротехники МЧС обезвредили ракету американского производства вблизи объекта энергетики в Курской области.

Специалисты-взрывотехники МЧС за сутки очистили от взрывоопасных предметов почти 3 га в Курской области. В начале февраля саперы обезвредили в Донецкой Народной Республике порядка 35,8 тыс. снарядов, а в Луганской — 4,7 тыс. снарядов за последний год.