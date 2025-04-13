Пекин, 14 апреля, 2025, 02:01 — ИА Регнум. В нескольких регионах Китая ввели оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра. По оценке Национального метеорологического центра (НМЦ) страны, ветер будет бушевать до утра понедельника, 14 апреля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

«Установившийся с вечера 11 апреля холодный фронт вызвал шквалистый ветер на севере Китая. По прогнозу НМЦ, до 08:00 понедельника (03:00 мск) ветер силой до 11 баллов по национальной шкале (от 28,5 до 32,6 метра в секунду) будет бушевать в автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Шаньси и Хэбэй, в Пекине», — приводит официальное уведомление ИА «Синьхуа».

Песчаные и снежные бури ожидаются в районах Бохайского, Жёлтого и Восточно-Китайского морей.

Как сообщало ИА Регнум, в Пекине впервые за десять лет объявили оранжевое предупреждение. Из-за сильного ветра отменили массовые мероприятия, учебные заведения, парки, аттракционы закрыли, а строительные работы и движение поездов приостановили. По данным телеканала FTV News, жителям Северного Китая весом менее 50 кг власти рекомендовали не выходить на улицу. Синоптики предупредили, что скорость ветра в крупных городах республики, в том числе в Пекине и других частях региона Хэбэй, может достигнуть 150 км/ч. Ветер такой силы способен вырывать с корнем деревья диаметром до 30 см.