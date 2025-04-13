Вашингтон, 14 апреля, 2025, 01:56 — ИА Регнум. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 896-ю шайбу и обновил снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

(сс) s.yume Александр Овечкин

Гол Овечкин забил в домашнем матче чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс».

Забитая 13 апреля шайба в матче с «Коламбусом» стала для российского нападающего 896-й в карьере.

Как сообщало ИА Регнум, на выезде хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» 12 апреля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всухую проиграли соперникам «Коламбус Блю Джекетс». Игра закончилась с разгромным счетом 0:7 (3:0, 3:0, 1:0).

Александр Овечкин после недавнего грандиозного успеха не играл — россиянину, который с 895 голами является лучшим снайпером в истории НХЛ, дали время отдохнуть.

6 апреля Овечкин в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Этот регулярный матч стал для россиянина 1487-м в карьере. После забитой шайбы встречу прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать рекорд.

В ходе церемонии капитан «Вашингтона» поблагодарил за свой результат родных и всех русских. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» вручил Овечкину и двум его сыновьям золотые клюшки, форварду и его матери Татьяне Овечкиной преподнесли премиальные часы, супруге Анастасии подарили украшение с драгоценностями.