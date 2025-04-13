Москва, 14 апреля, 2025, 01:52 — ИА Регнум. Между российско-украинскими представителями не ведутся переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

mid.ru Михаил Галузин

«У Москвы нет контактов с Киевом и ответственность за это несет украинская сторона. Киевское руководство демонстрирует недоговороспособность и полное отсутствие устремлений к миру», — подчеркнул дипломат в интервью «Известиям».

Он добавил, что сейчас наблюдается подтверждение такой безответственной позиции Киева. При этом Москва и Вашингтон договорились с 18 марта ввести мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины. Киевский режим на словах согласился соблюдать его, однако на деле фиксируются практически ежедневные атаки на российские энергообъекты. Тем самым Украина снова демонстрирует отсутствие стремления к мирному политико-дипломатическому урегулированию кризиса, заключил Галузин.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля президент России Владимир Путин на встрече со специальным посланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом обсудил урегулирование на Украине. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и продлилась более четырёх часов.

CNN TÜRK со ссылкой на минобороны Турции сообщил 13 апреля, что в штабе ВМС страны в Анкаре с 15 по 16 апреля пройдут переговоры России и Украины по вопросам судоходства в Чёрном море. В этот же день минобороны Турции сообщило о намерении провести встречу с военными представителями зарубежных государств по вопросам безопасности судоходства в Чёрном море. В заявлении отмечалось, что темы будут рассматриваться «в свете возможного прекращения огня» в зоне украинского конфликта без указания стран-участниц совещания.

В свою очередь украинский телеканал ТСН со ссылкой на главу МИД Андрея Сибигу объявил, что такая встреча не планируется.

Путин подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, а не во временном перемирии. Он отмечал, что урегулировать конфликт на Украине необходимо с учётом интересов РФ, искоренив первопричины кризиса.