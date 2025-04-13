Москва, 14 апреля, 2025, 01:40 — ИА Регнум. Кремль планирует провести в 2025 году прямую линию с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИА Регнум Владимир Путин

Представитель Кремля подчеркнул, что прямая линия — это востребованный и ценный формат.

«Прямая линия в этом году будет. Это то, что нужно людям», — цитирует ТАСС Пескова.

При этом, пресс-секретарь не назвал сроков прямой линии.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря 2024 года вёл себя уверено и спокойно, демонстрируя вежливость и корректность. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Песков отметил, что многие граждане России в ходе прямой линии услышали от Владимира Путина ответы по темам, которые их беспокоят. Представитель Кремля назвал мероприятие насыщенным по содержанию и разнообразным по поднятым вопросам.

Прямая линия Путина была совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 76 вопросов. Чаще всего его спрашивали по поводу проведения специальной военной операции и событий, связанных с ней.

Путин в ходе прямой линии подчеркнул, что относится к России как к своей семье, и главное для него — люди. Он добавил, что РФ — это не только большая территория, но также история, культура, обычаи и традиции.