Москва, 14 апреля, 2025, 01:22 — ИА Регнум. Страны Евросоюза вряд ли конфискуют российские активы, но будут использовать доходы от них. Такое заключение следует из доклада Росконгресса «Перевооружение Европы: как планы Еврокомиссии соотносятся с бюджетной реальностью и возможностями ВПК», с которым ознакомилось «РИА Новости».

Сергей Корсун ИА Регнум Санкции, золото-валютные резервы, заморозка российских активов, ЕС

Исследование Росконгресса указывает, что Евросоюз, США и союзники заморозили активы на сумму более 300 млрд долларов (275 млрд евро), из которых около 183 млрд евро находятся в Euroclear.

«Значительная часть средств была вложена в краткосрочные государственные облигации, которые хранились в качестве резервов Центрального банка России. К настоящему времени срок погашения большинства облигаций истек, и они превратились в наличные деньги, хранящиеся в банках», — говорится в документе.

Доходы от этих активов направляются на помощь Украине и другие нужды. Некоторые страны, такие как Польша, Великобритания и страны Балтии, хотят конфисковать и основную сумму, но Франция, Германия и Бельгия опасаются нарушения международного права и влияния на евро.

Конфискация может отпугнуть инвесторов и снизить роль евро как международной валюты. В результате могут вырасти затраты на заимствования для европейских правительств, отмечается в исследовании.

Как сообщало ИА Регнум, министр экономики Испании Карлос Куэрпо предложил направить замороженные активы Центрального банка РФ на создание нового оборонного фонда Евросоюза, а также на поддержку Украины.

По словам испанского министра, финансирование проекта будет осуществляться через безвозвратные гранты. Часть замороженных в Европе российских активов планируется использовать для поддержки Украины.

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар признал, что конфискация замороженных активов России станет как для его страны, так и для всего Евросоюза нарушением международного права. Он добавил, что Париж продолжает придерживаться позиции, что замороженные активы по-прежнему принадлежат Банку России.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что незаконное присвоение странами Запада замороженных российских средств и их использование против РФ будет являться воровством и не останется безнаказанным. Глава государства уточнил, что Запад этим только приблизит разрушение системы, которую долго создавал и которая в течение десятилетий обеспечивала ему процветание.