Москва, 14 апреля, 2025, 01:08 — ИА Регнум. Великобритания на протяжении столетий из-за утраты свой империи завидовала России. Об этом 13 апреля заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Британцы нам завидуют все эти годы, что они потеряли свою империю, и потеряли ее с позором. А мы не можем потерять свою империю, потому что мы все — эта империя и есть. Они не могли ассимилировать тех, кого они завоевали, хотя бы потому, что они их завоевали, и потому, что они их насиловали, издевались над ними все эти годы», — отметила она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Журналист вспомнила о судьбе Индии в годы Второй мировой войны. Тогда за Британию сражались 55 тыс. индусов, из них 45 тысяч перешли на сторону врага — Японии. Это говорит о ненависти Индии к своей метрополии.

Россия, в отличии от британцев, прирастала и становилась империей, защищая собственные земли или чьи-либо, подчеркнула Симоньян.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призывал британские власти вспомнить, что их страна больше не является империей, и вести себя соответствующе. Таким образом он прокомментировал идею правительства, что в рамках так называемого соглашения о столетнем партнёрстве Лондон может разместить на Украине элементы военной инфраструктуры, в том числе военные базы.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила Британии о её прошлом, когда страна была крупнейшей колониальной империей в истории человечества. Дипломат привела краткий список неоколониальных акций Лондона новейшего времени. Она упомянула совместное участие сухопутных и воздушных сил британцев и американцев в агрессии против Югославии, в уничтожении населения Ирака, Ливии, Афганистана, бомбёжки Сирии. Теперь Британия занялась «крышеванием» киевского режима, англосаксы нарушают все резолюции о непоставке оружия в зоны конфликтов, снабжая ВСУ вооружением, добавила Захарова.