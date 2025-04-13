Вашингтон, 14 апреля, 2025, 00:56 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп открыл самому себе памятник в собственном гольф-клубе Trump International Golf Club 13 апреля. Статую подарил президенту генеральный директор компании Sticker Mule Энтони Константино, который и написал в соцсети об этом.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Константино является владельцем крупной компании в США по производству наклеек, этикеток, магнитов, брелоков и футболок. Он ярый сторонник Трампа, а также бывший кандидат в Конгресс от штата Нью-Йорк.

Статую Трампа установили на каменном постаменте, на котором выгравировано имя Энтони Константино. В момент открытия памятника у американского президента было «веселое и шутливое настроение».

Статуя называется «Монумент непокорности», её установили между одним из зданий гольф-клуба и первой лункой 27-луночного гольф-поля.

Дональд Трамп изображен с поднятой рукой и сжатым кулаком — как в момент, когда на него было совершено покушение в июле 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля 2024 года на Трампа было совершено покушение в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время его предвыборного митинга. В сторону политика выстрелили несколько раз. Он получил ранение в ухо. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники службы безопасности.

15 сентября 2024 года в Уэст-Палм-Бич произошло ещё одно покушение на Трампа. Стрелял 58-летний американский гражданин Райан Уэсли Раут из АК-47, ствол которого он просунул через ограждение гольф-клуба. В президента он не попал. Раута задержали и заключили под стражу. Выяснилось, что он бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ряды ВСУ.