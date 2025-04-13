Москва, 14 апреля, 2025, 00:40 — ИА Регнум. Законопроект о запрете коллекторской деятельности в России внесут на рассмотрение Государственной думы. С соответствующей инициативой выступили депутаты от ЛДПР.

Pravovestnik.ru Коллекторы

В пояснительной записке к документу указали, что проектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита или займа.

«Широко практикуемое психологическое давление, терроризирование, откровенное издевательство над заёмщиками необходимо запретить на законодательном уровне — во имя спокойствия наших граждан», — приводит «РИА Новости» заявление авторов инициативы.

По мнению парламентариев, заёмщику необходимо предоставить право в течение десяти дней со дня заключения договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности. Взысканием в рамках правового поля самостоятельно могут заниматься кредитные организации.

В документе указали данные Федеральной службы судебных приставов, согласно которым в госреестре зарегистрировано 520 коллекторских агентств.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку установить единый порядок досудебного урегулирования споров по кредитным долгам граждан. Глава государства призвал учесть опыт применения стандарта комплексного урегулирования, включая установление запрета на удовлетворение требований кредиторов на период проведения процедуры урегулирования и обеспечение возможности участия в указанной процедуре (на отдельных её этапах) уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг.

В России в январе 2024 года впервые возбудили уголовное дело против коллекторов по статье о нарушениях при возврате просроченной задолженности.

В феврале 2024 года Минюст РФ предложило внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях об установлении штрафов в размере до 2 млн рублей для коллекторов за их навязчивое общение с гражданами.