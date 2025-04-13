Вашингтон, 14 апреля, 2025, 00:26 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не делал никаких исключений по тарифам для товаров из Китая.

Иван Шилов ИА Регнум Торговая война Трампа

«Никто не сможет «соскочить с крючка» за несправедливые торговые балансы и неденежные тарифные барьеры, которые другие страны использовали против нас, особенно Китай, который на сегодняшний день относится к нам хуже всех», — написал президент в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что 13 апреля не объявлял «ни о каких исключениях» из торговых пошлин.

Он заверил, что администрация проведет расследование в отношении соответствия торговых пошлин против всей цепочки поставок электроники интересам США в сфере нацбезопасности.

«Мы должны производить продукцию в Соединенных Штатах, и мы не будем заложниками других стран, особенно таких враждебных торговых держав, как Китай, которые будут делать все, что в их силах, чтобы проявлять неуважение к американскому народу», — заключил Трамп, в очередной раз добавив, что не позволит продолжать издеваться над США в сфере торговли, как КНР делал это на протяжении десятилетий.

Ранее американски СМИ написали, что администрация президента США исключила смартфоны, компьютеры и другие виды электроники из списка зеркальных пошлин на импортные товары,

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон начал вести с Пекином «мягкий диалог» через посредников по вопросу о торговых отношениях, заявил 13 апреля министр торговли США Говард Лютник. Он выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин найдут способ урегулировать разногласия.

9 апреля Трамп отметил, что раньше другие страны «обдирали» США, а теперь пришла очередь Вашингтона делать это. Он раскритиковал решение Пекина об ответном росте пошлин и утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%. Также он выразил уверенность, что в конечном счёте Китай согласится на сделку.

В ответ китайская сторона 9 апреля приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Трамп, в свою очередь, заявил о повышении пошлин до 125%, а потом и до 145%. Пекин в ответ повысил тарифы до 125%.