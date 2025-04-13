Киев, 14 апреля, 2025, 00:09 — ИА Регнум. Жителей пяти областей Украины, а также Киева около полуночи 13 апреля предупредили о воздушной опасности. Об этом свидетельствуют сведения онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, по состоянию на 23:39 мск, сирены включили в Киеве, в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

По-прежнему продолжает действовать ранее объявленный режим воздушной опасности в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля украинские СМИ сообщали о взрыве в Киеве, также была объявлена воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко проинформировал, что на левом берегу работала ПВО.

В Киеве ранним утром 12 апреля прогремели взрывы. В столице Украины с 04:11 мск действовал режим воздушной тревоги.

Минобороны РФ неоднократно подчёркивало, что ВС России наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре на украинской территории.