Братислава, 13 апреля, 2025, 23:52 — ИА Регнум. На чемпионате Европы в Братиславе борцы сборной России завоевали 17 медалей. Турнир завершился 13 апреля.

Global Look Press Начын Монгуш (справа)

По итогам соревнований на счету у россиян десять золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. Сборная Азербайджана с 13-ю медалями заняла второе место в общем зачёте. Украинцы стали третьими, завоевав девять наград.

Российские атлеты выступали на чемпионате под флагом Объединённого мира борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля российский борец вольного стиля Начын Монгуш стал чемпионом Европы в весовой категории до 57 кг. В финальной схватке он победил представителя Сербии Азамата Тускаева. Для 25-летнего Монгуша эта награда стала первым золотом чемпионата Европы в карьере.

В апреле 2023 года Объединённый мир борьбы предложил МОК смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах.