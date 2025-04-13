Сана, 13 апреля, 2025, 23:44 — ИА Регнум. Не менее пяти человек погибли в результате атаки ВВС США по заводу керамики в йеменской провинции Сана. Об этом 13 апреля сообщило министерство здравоохранения правительства на подконтрольной движению «Ансар Аллах» (хуситы) территории.

Global Look Press

«Предварительно, пять человек погибли в результате ударов США по заводу «Ас-Сувари» в районе Матна в Бани Матаре», — привёл принадлежащий йеменским мятежникам телеканал Al Masirah заявление ведомства.

Кроме того, при атаке США ранения получили 13 человек.

Как сообщало ИА Регнум, хуситы 4 апреля нанесли очередной удар по американскому авианосцу Harry Truman и другим кораблям Военно-морских сил США в акватории Красного моря. Позднее, 6 апреля, движение «Ансар Аллах» вновь атаковало Harry Truman и его корабли сопровождения. В этот же день американский телеканал CNN со ссылкой на источники объявил о подготовке сухопутной операции против хуситов в Йемене, которая может быть поддержана Саудовской Аравией и США.

С 15 марта американская армия начала масштабную операцию против хуситов в Йемене, в ходе которой были нанесены удары по западным районам страны. Позднее, 22 марта, при ракетном ударе американской авиации по международному аэропорту Ходейда на западе Йемена получил ранения командующий военно-морскими силами хуситов Мансур ас-Саади. Кроме того, пострадали еще не менее семи членов «Ансар Аллах».