Москва, 13 апреля, 2025, 23:40 — ИА Регнум. Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году. Такое предположение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Она напомнила, что завоеватели Южной Америки жаждали «чужого золотишка», британцы в Индии — шафрана и драгоценностей, а «Россия-матушка» прирастала землями для «защиты или кого-то, или самих себя».

«Пора домой всем. Пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, и мы увидим, как еще новые цари Иераклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой», — предсказала Симоньян в эфире.

Как сообщало ИА Регнум, очевидно, что в настоящий момент западные страны отступают в конфликте на Украине, всё ведет к завершению военных действий, Запад дает «заднюю», также заявила Симоньян.

На примере статьи в Times она уточнила, что Великобритания являлась спасителем Украины, а общий тон публикации носит оправдывающийся характер. Авторы указали, что украинцы сами виноваты в случившемся и непонятно, стоит ли Западу продолжать поддержку. Отсюда следует, что публику готовят к завершению конфликта на Украине, пояснила Симоньян.

Ранее Симоньян заявила, что территория Украины будет поделена так же, как когда-то была поделена территория Польши.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.

Путин также подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, а не во временном перемирии. Он отмечал, что урегулировать конфликт на Украине необходимо с учётом интересов РФ, искоренив первопричины кризиса.