Кейптаун, 13 апреля, 2025, 23:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский запланировал посетить Южно-Африканскую Республику (ЮАР), чтобы добиться продолжения военного конфликта, заручившись поддержкой Глобального Юга. Такое заявление сделал член республиканского парламента и глава партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула.

Global Look Press

«Делается это только из-за того, что США решили больше не предоставлять ему финансирование. Зеленский едет просто из стремления поддержать свою актуальность», — цитирует Зунгулу RT.

Африканский политик добавил, что Зеленский не планирует говорить с теми, кто бы мог предоставить какие-то решения для урегулирования конфликта. Зунгула акцентировал, что глава киевского режима совершает турне по разным странам с самого начала конфликта.

Визит в ЮАР Зеленского запланирован на 24 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, власти Китая считают, что страны Глобального Юга имеют собственный интерес в украинском вопросе.

В городе Дурбан в ЮАР группа людей с российскими флагами в сопровождении популярной песни «Сигма бой» прервала проукраинский митинг.