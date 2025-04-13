Москва, 13 апреля, 2025, 23:19 — ИА Регнум. Очевидно, что в настоящий момент западные страны отступают в конфликте на Украине. Об этом 13 апреля заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Всё ведёт к завершению военных действий. И они в общем-то дают заднюю, я имею в виду Запад по сравнению с тем, как они вели себя все предыдущие три года. Это довольно-таки очевидно», — отметила она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

На примере статьи в Times журналистка уточнила, что Великобритания являлась спасителем Украины, а общий тон публикации носит оправдывающийся характер. Авторы указали, что украинцы сами виноваты в случившемся и непонятно, стоит ли Западу продолжать поддержку. Отсюда следует, что публику готовят к завершению конфликта на Украине, пояснила Симоньян.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время саммита Евросоюза прочитал в глазах лидеров ЕС признание поражения Украины в конфликте. Также скоро всем станет очевидно, что вступление Украины в ЕС привело бы к краху объединения. Пока Орбан видит подвижки в этом направлении, но считает ситуацию недостаточно хорошей.

В продолжающемся конфликте на Украине наступил критический момент, заявил министр обороны Великобритании Джон Хилли. На заседании контактной группы по обороне Украины (UDCG) в Брюсселе он обратился к коллегам с призывом усилить поддержку Киева.