Москва, 13 апреля, 2025, 22:59 — ИА Регнум. В торговом центре на улице Каховка в Москве лифт упал с минус 1-го этажа на минус 2-й этаж, травмы получила женщина, находящаяся в момент падения в кабине. О происшествии сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В результате инцидента с лифтом пострадала женщина. Её доставили в больницу», — уточнили в надзорном ведомстве.

Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, находится на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, в жилом доме в Уфе с третьего этажа рухнул лифт, в котором находились трое девочек-подростков. Лифт, в котором ехали девочки, резко остановился на третьем этаже. Они вызвали диспетчера, он прокричал им: «Садитесь!». Девочки сели, лифт сорвался вниз. Подростки отделались испугом.

В декабре 2024 года в лифте многоквартирного дома в Челябинске рухнула отделочная панель. Пассажиры в кабине лифта пострадали. Как рассказал жилец дома, срок службы лифта истёк в апреле, но его никак не заменят.