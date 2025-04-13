Геническ, Херсонская область, 13 апреля, 2025, 22:50 — ИА Регнум. Беспилотники ВСУ вечером 13 апреля атаковали Херсонскую область. Российские средства ПВО отразили удар, однако часть прилётов пришлась по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Зафиксированы сбития нескольких БПЛА над акваториями Чёрного и Азовского морей, а также в небе над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами», — уточнил он в Telegram-канале.

Сальдо добавил, что выявлены прилёты по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике. Уточняется информация о пострадавших, заключил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля украинские формирования совершили 11 атак на объекты российской энергетики. Были атакованы объекты в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской, Белгородской областях и Краснодарском крае. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки ВСУ на российские энергообъекты, заявил, что киевский режим либо не может, либо не хочет соблюдать мораторий.

Ранее в Херсонской области украинские формирования нанесли удары по трансформаторным подстанциям, нарушая электроснабжение населённых пунктов и округов. Бойцы ВСУ обстреливают ремонтные бригады, тем самым пытаясь помешать им устранять повреждения, подчеркивал Владимир Сальдо.