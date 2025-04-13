Доха, 13 апреля, 2025, 22:44 — ИА Регнум. Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», которое управляет севером Йемена, 13 апреля сообщило о массированной атаке на Израиль. В частности, под обстрел попали аэропорт «Бен-Гурион» и военная база «Сдот-Миха», расположенная к востоку от Ашдода. Об этом информировал телеканал Al Masirah.

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«Гиперзвуковая ракета «Палестина-2» была нацелена на базу «Сдот-Миха» к востоку от Ашдода. Ракета «Зульфикар» направили на аэропорт Бен-Гурион», — отмечается в сообщении хуситов.

Активисты заявили, что военно-воздушные силы провели операцию по нанесению удара по важному объекту израильского противника в оккупированном районе Ашкелона с использованием беспилотника.

Как сообщало ИА Регнум, хуситы 6 апреля атаковали американский авианосец Harry Truman и его корабли сопровождения в северной части Красного моря.

3 апреля движение «Ансар Аллах» также заявило об ударе по авианосной группе Военно-морских сил США в Красном море во главе с Harry Truman. Уточнялось, что бойцы йеменского движения использовали для удара крылатые ракеты и дроны.

22 марта при ракетном ударе американской авиации по международному аэропорту Ходейда на западе Йемена получил ранения командующий военно-морскими силами хуситов Мансур ас-Саади. Отмечалось, что также пострадали еще не менее семи членов движения.