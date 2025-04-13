Москва, 13 апреля, 2025, 22:31 — ИА Регнум. Надпись «Техник», посвященную скончавшемуся рэперу Паше Технику, нужно было убрать со Стены Виктора Цоя на Арбате в Москве корректно и интеллигентно. Никаких взаимных оскорблений фанатов быть не должно. Об этом заявил «РИА Новости» автор плакатов, закрывших граффити поклонников рэпера, художник Роман Яковлев.

Алексей Смышляев/ТАСС

«Мне пришла информация. Я отреагировал сразу. Я бы не сказал, что у меня был логический план. Я понимал, что это нужно убрать, сделать это максимально корректно и интеллигентно, без оскорблений», — пояснил Яковлев изданию.

По его словам, появление граффити не стоит воспринимать как оскорбление памяти Цоя, а сделавшие это дети не думали, что они могли кого-то оскорбить или обидеть. Яковлев добавил, что «это недопонимание невоспитанных детей, которые не совсем понимают, что вообще делают».

Как сообщало ИА Регнум, Фанаты умершего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) нанесли граффити на легендарную Стену Виктора Цоя. Граффити с лицом Цоя перекрыла большая надпись «Техник» и портрет исполнителя.

Активисты из «Тайного общества художников» ночью 13 апреля исправили вандализм фанатов рэпера и написали «Цой жив, Техник мëртв».

Также на Стене появились плакаты с Цоем, показывающим средний палец. Таким перформансом поклонники ответили на самовольство фанатов Техника.

Пашу Техника похоронили 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе.

4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть, в тот же день вечером он скончался. 9 апреля тело рэпера доставили из Таиланда в Москву. В свидетельстве о смерти врачи указали «септический шок», к которому привели острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность и неуточнённая пневмония.