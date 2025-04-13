Суджа, Курская область, 13 апреля, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Российский спецназ, участвующий в операции «Поток» в Судже Курской области, оповестили о её начале за четыре часа. Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Говоря о деталях операции, командир уточнил, что подготовка к выполнению задачи проходила в полной секретности от противника, который так и не узнал о планах российский военных.

«На тот момент ребята еще не знали, что надо сделать. Мы только отбирали среди них тех, кто не страдает клаустрофобией, астмой, физически более-менее развит… За часа четыре до выдвижения на позиции и захода в трубу я рассказал ребятам, что надо сделать. Они до последнего не знали. Все абсолютно хладнокровно, как подобает настоящему русскому воину, выслушали задачу и пошли за мной», — пояснил журналистам командир.

Аид подчеркнул, что самое важное — люди присоединились к операции без лишних вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов опубликовал свой разговор с бойцами перед началом операции «Поток». Бойцы затем проползли 15 км по газовой магистрали в тыл противника. Алаудинов заявил, что эта операция войдёт не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов 12 марта заявил, что операция «Поток» по проникновению российских военных по трубе пустого газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в тыл украинских формирований под Суджей стала неожиданной для противника. Он подчеркнул, что действия штурмовых подразделений армии России привели к свёртыванию обороны ВСУ и ускорению наступления российских войск в Курской области.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 марта сообщил, что Владимир Путин пообщался с участниками операции «Поток». Их наградят после соответствующих представлений Минобороны РФ, добавил представитель Кремля.