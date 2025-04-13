Киев, 13 апреля, 2025, 21:45 — ИА Регнум. МИД Украины 13 апреля опроверг сообщения турецких СМИ о подготовке встречи представителей Москвы и Киева в Турции по вопросу о безопасности судоходства в Чёрном море.

Global Look Press

Украинский телеканал ТСН со ссылкой на главу МИД Андрея Чибигу сообщил, что такая встреча не планируется.

CNN TÜRK со ссылкой на минобороны Турции ранее 13 апреля сообщал, что в штабе ВМС страны в Анкаре с 15 по 16 апреля пройдут переговоры России и Украины по вопросам судоходства в Черном море.

Позднее в этот же день минобороны Турции сообщило о намерении провести 15–16 апреля в Анкаре встречу с военными представителями зарубежных государств по вопросам безопасности судоходства в Чёрном море. В заявлении отмечалось, что вопросы будут рассматриваться «в свете возможного прекращения огня» в зоне украинского конфликта без указания стран-участниц совещания.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры длились более 12 часов с тремя перерывами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на встрече обсуждались вопросы безопасного судоходства в Чёрном море и возможного возобновления Черноморской инициативы. Министр отметил, что Россия выступила за возобновление этой инициативы в более приемлемой для всех форме, но не может верить на слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому и потому считает необходимой гарантией прямой приказ Зеленскому из Вашингтона.

В Кремле заявили, что, в соответствии с договорённостью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, стороны будут способствовать обеспечению реализации Черноморской инициативы при условии снятия всех санкций, связанных с данными поставками.

Черноморская зерновая инициатива («зерновая сделка») действовала с 22 июля 2022 года и предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. 17 июля 2023 года Россия вышла из договорённостей, поскольку ни одно из её требований не было выполнено, а Киев, прикрываясь соглашениями, использовал морские коридоры для подготовки терактов.