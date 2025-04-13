В Киеве опровергли сообщения о встрече с РФ по судоходству в Чёрном море
Сибига опроверг сообщения о встрече РФ и Украины по судоходству в Чёрном море
Киев, 13 апреля, 2025, 21:45 — ИА Регнум. МИД Украины 13 апреля опроверг сообщения турецких СМИ о подготовке встречи представителей Москвы и Киева в Турции по вопросу о безопасности судоходства в Чёрном море.
Украинский телеканал ТСН со ссылкой на главу МИД Андрея Чибигу сообщил, что такая встреча не планируется.
CNN TÜRK со ссылкой на минобороны Турции ранее 13 апреля сообщал, что в штабе ВМС страны в Анкаре с 15 по 16 апреля пройдут переговоры России и Украины по вопросам судоходства в Черном море.
Позднее в этот же день минобороны Турции сообщило о намерении провести 15–16 апреля в Анкаре встречу с военными представителями зарубежных государств по вопросам безопасности судоходства в Чёрном море. В заявлении отмечалось, что вопросы будут рассматриваться «в свете возможного прекращения огня» в зоне украинского конфликта без указания стран-участниц совещания.
Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры длились более 12 часов с тремя перерывами.
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на встрече обсуждались вопросы безопасного судоходства в Чёрном море и возможного возобновления Черноморской инициативы. Министр отметил, что Россия выступила за возобновление этой инициативы в более приемлемой для всех форме, но не может верить на слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому и потому считает необходимой гарантией прямой приказ Зеленскому из Вашингтона.
В Кремле заявили, что, в соответствии с договорённостью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, стороны будут способствовать обеспечению реализации Черноморской инициативы при условии снятия всех санкций, связанных с данными поставками.
Черноморская зерновая инициатива («зерновая сделка») действовала с 22 июля 2022 года и предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. 17 июля 2023 года Россия вышла из договорённостей, поскольку ни одно из её требований не было выполнено, а Киев, прикрываясь соглашениями, использовал морские коридоры для подготовки терактов.