Глушковский район, Курская область, 13 апреля, 2025, 21:28 — ИА Регнум. В Глушковском районе Курской области обнаружили 200-килограммовый беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 13 апреля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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«200-килограммовый украинский беспилотник сегодня обнаружили добровольцы отряда «Барс-Курск» вместе с военной полицией на территории Глушковского района. Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Место падения украинского БПЛА оцеплено, в ближайшее время сапёры приступят к его разминированию. Врио главы региона отметил, что в курском приграничье ежедневно обезвреживают десятки тысяч боеприпасов, снарядов и мин. Он призвал жителей области не подвергать себя риску и пока не возвращаться в приграничные районы.

Как передавало ИА Регнум, в феврале сапёры МЧС обезвредили ракету SCALP французского производства в Курской области. По данным ведомства, всего с августа 2024 года было уничтожено около 2 тыс. взрывоопасных предметов.

Ранее пиротехники МЧС обезвредили ракету американского производства вблизи объекта энергетики в Курской области.