Посёлок городского типа Ракитное, Белгородская область, 13 апреля, 2025, 21:14 — ИА Регнум. Водитель грузового автомобиля погиб в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ. Об этом 13 апреля сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

t. me/vvgladkov

Инцидент произошёл в Ракитянском районе области.

«Беспилотник ВСУ нанёс удар по грузовому автомобилю в посёлке Ракитное. От полученных ранений водитель скончался на месте», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В последнее время целенаправленные атаки украинских беспилотников на гражданское население, в том числе удары по автомобилям мирных жителей, интенсифицировались. Так, 12 апреля при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения головы и левой голени. Мужчину госпитализировали.

11 апреля в результате киевской агрессии погиб житель Белгородской области. ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по грузовому автомобилю.

По данным постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи на 8 апреля, только за предшествовавшую неделю от атак ВСУ на гражданское население приграничных российских городов погибло восемь мирных жителей, еще 106 человек пострадали.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с указанной даты в результате агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали около 16,5 тыс. мирных граждан.