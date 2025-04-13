Брянск, 13 апреля, 2025, 20:25 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали реактивный беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом 13 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

РИА Новости

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен реактивный вражеский БПЛА самолётного типа», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавших и разрушений при атаке украинских формирований нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, в период с 16.30 до 19.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа над территориями Брянской и Курской областей. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

В ночь на 13 апреля российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата противника, в том числе 37 — над территорией Брянской области. В этот же день вражеские дроны атаковали трансформаторную подстанцию в брянском посёлке Суземка. Вечером 10 февраля под Брянском и на территории Крыма российские военные сбили два украинских беспилотника.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля в Брянской области погиб мужчина при детонации взрывного устройства ВСУ. Также на месте трагедии находилась его жена, которая получила лёгкую контузию и была доставлена в районную больницу.