Донецк, 13 апреля, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России продвинулись широким фронтом на константиновском направлении. Об этом 13 апреля сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Константиновское направление — мы видим, что Вооружённые силы Российской Федерации продвинулись достаточно широким фронтом западнее Александрополя и Пантелеймоновки», — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале.

На великоновосёловском направлении российская армия продвигается в сторону населённого пункта Богатырь. Также в течение недели военнослужащие группировки войск «Запад» освободили Катериновку на краснолиманском направлении, заключил глава ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля российские войска освободили от украинских формирований населённый пункт Елизаветовка. Он расположен в Покровском районе ДНР к северо-западу от столицы республики.

Также ВС РФ поразили подразделения противника в районах Новоэкономического, Зверева, Котлина, Удачного, Алексеевки, Новопавловки, Красноармейска, Новосергеевки, Миролюбовки и Преображенки в ДНР. В зоне ответственности группировки войск «Центр» потери ВСУ превысили 435 бойцов.

За прошедшую неделю российские войска освободили четыре населённых пункта в трёх регионах: Гуево в Курской области, Басовку и Журавку в Сумской области, Катериновку в Донецкой Народной Республике.