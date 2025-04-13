Тель-Авив, Израиль, 13 апреля, 2025, 19:52 — ИА Регнум. В Тель-Авиве, Иерусалиме и нескольких центральных районах Израиля была объявлена воздушная тревога из-за ракетного обстрела из Йемена. Об этом сообщила полицейская пресс-служба.

Global Look Press

«Была объявлена тревога в районах Тель-Авива, Иерусалима и в центральном округе. Полиция проводит поиски мест, где могли быть падения ракет», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Позже армия обороны Израиля сообщила, что в результате проверки было установлено, что одна ракета была запущена из Йемена. В ЦАХАЛ предположили, что она была перехвачена.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела города Ашкелон на юго-западе Израиля. Тогда израильская армия перехватила пять ракет, в нескольких районах зафиксировали падение снарядов.