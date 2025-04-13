Курск, 13 апреля, 2025, 19:53 — ИА Регнум. В Курской области будет создан музей, посвящённый освобождению региона от временной оккупации ВСУ. Об этом 13 апреля заявил врио главы области Александр Хинштейн.

Максим Блинов/РИА Новости

На открытии выставки «Герои операции «Поток» в областном центре Хинштейн сказал, что эта экспозиция станет главной в будущем музее.

«Здесь, на Курской земле, нам предстоит очень большая работа по сохранению исторической памяти. У нас появятся музеи и мемориалы. Появится у нас музей курских событий, который мы уже начали формировать. И операция «Поток» станет одной из главных составляющих этого музея», — заявил врио губернатора.

Кроме того, в Курске планируется создать мемориал погибшим военным корреспондентам.

Атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба Вооружённых сил России на 12 марта, освобождено более 86% площади, ранее занятой ВСУ. Позднее в Минобороны сообщили об освобождении ещё нескольких населённых пунктов региона, в частности Гуево и Гоголевки. На отдельных участках границы российские войска вышли в Сумскую область.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин ранее поручил рассмотреть вариант создания зоны безопасности Сумской области. В ходе посещения одного из пунктов управления курской группировкой ВС РФ верховный главнокомандующий также поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион. По данным Минобороны РФ на 13 апреля, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 74 тыс. военнослужащих.

11 апреля у здания драматического театра на Театральной площади в центре Курска установили арт-объект в виде фрагмента трубы. Объект напоминает об операции «Поток», в рамках которой российские военные вышли в тыл ВСУ в Судже по газовой трубе.

12 марта начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что операция «Поток» по проникновению российских военных по трубе пустого газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в тыл украинских формирований под Суджей стала неожиданной для противника. Он подчеркнул, что действия штурмовых подразделений армии России привели к свёртыванию обороны ВСУ и ускорению наступления российских войск в Курской области.

13 марта участвовавшие в операции «Поток» бойцы спецназа «Ахмат» в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой рассказали, как российские солдаты поддерживали друг друга при движении по трубе.