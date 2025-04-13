Вашингтон, 13 апреля, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп правильно ответил на все вопросы когнитивного теста, от которого отказался его предшественник Джо Байден. О результатах тестирования сообщил терапевт Белого дома.

Global Look Press

«Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью подходит для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства», — сказано в заключении, которое опубликовал Белый дом.

По словам врача, итоги первого планового обследования американского лидера показали, что его «когнитивная функция в норме со счётом 30 из 30». Уточняется, что Трампа оценивали по Монреальской когнитивной шкале. Глава Белого дома не страдает депрессией и тревожностью, не демонстрирует отклонений в походке и равновесии, не имеет вредных привычек, следует из заключения.

На момент вступления в должность нынешнему президенту США было 78 лет и семь месяцев, что почти на полгода больше возраста Байдена в день инаугурации последнего в 2021 году. При этом Трамп не считал свой возраст помехой, утверждая, что он успешно проходит когнитивные тесты и пребывает в отличной физической форме.

До Байдена и Трампа самым возрастным лидером США был девятый президент страны Уильям Генри Гаррисон, который занял этот пост в возрасте 68 лет и скончался через месяц после своей инаугурации.

Глава Белого дома в ходе предвыборной кампании не раз критиковал своего предшественника за сокрытие информации о здоровье. Трамп призывал демократа пройти когнитивные тесты, в ответ на это Байден твердил, что его работа и так есть подтверждение того, что он способен её выполнять.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари отметил, что Джо Байден демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции. В том же месяце конгрессмен Ронни Джексон, бывший врач экс-главы Белого дома Барака Обамы и Трампа, призвал Байдена пройти проверку на умственные способности и представить результаты исследования общественности.