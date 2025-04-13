Санкт-Петербург, 13 апреля, 2025, 19:41 — ИА Регнум. Футболисты петербургского «Зенита» дома разгромили «Краснодар» со счётом 4:1 в игре 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Алексей Даничев/РИА Новости

Матч проходил в Санкт-Петербурге. Счёт в нём открыл полузащитник «быков» Никита Кривцов на 16-й минуте, однако к концу первого тайма хозяева уже вели. Сперва в составе «Зенита» отличился полузащитник Андрей Мостовой (29), а затем мяч забил аргентинский нападающий Лусиано Гонду (38). Во втором тайме петербуржцы забили ещё два мяча, авторами которых стали форвард Максим Глушенков (80) и бразильский вингер Луис Энрике (90+1).

Эту игру посетило более 57 тыс. зрителей, что стало рекордом в текущем сезоне.

По итогам встречи «Краснодар» всё ещё удерживает лидерство в РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» же сумел сократить отставание, которое теперь составляет два пункта.

В следующем туре чемпионата краснодарцев ждёт встреча с грозненским «Ахматом», а в Санкт-Петербург на игру приедут подмосковные «Химки».

Как передавало ИА Регнум, в другом матче 24-го тура, состоявшемся между тольяттинским «Акроном» и воронежским «Факелом», победу с минимальным счётом одержали «красно-чёрные». Три очка клубу принёс мяч, забитый форвардом Артёмом Дзюбой с одиннадцатиметровой отметки. Этим голом нападающий обновил собственный рекорд по мячам среди российских игроков до 237.