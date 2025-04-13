Москва, 13 апреля, 2025, 19:29 — ИА Регнум. В Западном административном округе Москвы появится новое общественно-деловое пространство. Об этом 13 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Сейчас на участке площадью 1,21 гектара склады и устаревшие объекты. Вместо них появятся офисы, спортивные и медицинские центры, кафе и отделения банков. Будет создано 1,6 тысячи рабочих мест. Планируем благоустройство территории и обновление улично-дорожной сети», — написал Собянин в Telegram-канале.

Он уточнил, что в рамках создания нового общественно-делового пространства планируется благоустройство территории и обновление улично-дорожной сети. Всё будет находиться в шаговой доступности от метро «Парк Победы».

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля глава столицы сообщил, что правительство Москвы одобрило проекты создания более 2 тыс. рабочих мест в Южном и Северо-Восточном административных округах, где построят производственный объект и деловые комплексы.