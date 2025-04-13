Белград, 13 апреля, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Выступающего за сборную Сербии чемпиона мира по вольной борьбе 2014 года в составе сборной России Хетага Цаболова отстранили от соревнований на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Международного агентства допинг‑тестирования.

Global Look Press

Нарушение было зафиксировано 6 апреля 2024 года, а период дисквалификации отсчитывается с 28 июня того же года. Он завершится 27 июня 2030 года. Цаболова отстранили на основании статей 2.3 и 2.5 Всемирного антидопингового кодекса («Уклонение, отказ или неявка для отбора образцов» и «Фальсификация»).

До июня 2024 года Цаболов был отстранён временно, и ему разрешили выступить на Олимпиаде в Париже. Однако затем агентство провело дополнительное расследование, по результатам которого решило, что спортсмен виновен в указанных нарушениях.

Цаболов — чемпион мира 2014 года в весе до 70 кг, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в весе до 74 кг, двукратный чемпион России и трёхкратный серебряный призёр отечественных первенств российского чемпионата.

В 2021 году спортсмен принял сербское спортивное гражданство. В 2023 году в составе сборной Сербии он взял бронзу на чемпионатах мира и Европы, а в 2024-м — занял четвёртое место на Олимпиаде в Париже.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков сменил спортивное гражданство и начал выступать за ОАЭ. Спортсмен заявил, что решение было эмоционально тяжёлым, но «необходимым» для реализации амбиций. Он напомнил, что выступал за Россию на международной арене с 15 лет.