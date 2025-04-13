Вашингтон, 13 апреля, 2025, 19:10 — ИА Регнум. Борт лайнера «Титаник» скользил по айсбергу 6,3 секунды, когда они столкнулись в 1912 году. Об этом сообщил доцент кафедры кораблестроения Университета Ньюкасла Саймон Бенсон в беседе с ABC News.

Global Look Press

Он отметил, что благодаря новой технологии подводного сканирования, позволяющей получить полное представление о последних мгновениях жизни корабля, всё ещё можно узнать подробности катастрофы, произошедшей более 100 лет назад. Учёные провели детальное сканирование обломков судна и воссоздали его наиболее приближенную к реальной 3D-модель. Бенсон уточнил, что для исследования было отсканировано 715 тыс. изображений обломков лайнера.

«Уровень детализации, которого мы достигли, позволяет нам исследовать обломки так, как будто мы проходим по самому кораблю.На самом деле, благодаря этим симуляциям мы теперь знаем, что время, которое потребовалось «Титанику» для столкновения с айсбергом скользящим ударом — 6,3 секунды», — отметил исследователь.

Бенсон также упомянул о соответствующем документальном фильме «Титаник: Цифровое воскрешение», премьера которого состоялась 11 апреля на телеканале National Geographic.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля учёные также сообщили, что «Титаник» может исчезнуть со дна Атлантического океана к 2050 году из-за бактерий, разъедающих металл лайнера. По словам экспертов, воздействие группы бактерий Halomonas titanicae провоцирует полное исчезновение некоторых элементов лайнера. При этом подводный археолог из Университета Кадиса уточнил, что обеспечение сохранности обломков — очень трудная задача, поскольку они находятся на глубине четырех тысяч метров.