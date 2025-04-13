Москва, 13 апреля, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Верховный суд признал незаконным решение банка о списании у клиента ошибочно зачисленных средств. Соответствующее определение было опубликовано 12 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В суд обратилась клиент «Юниткредит банка» Тамара Шкулева. В апреле 2022 года на её счёт зачислили купонный доход от облигаций в размере 783 тыс. евро. Банк без распоряжения клиента списал средства, сославшись на то, что они были зачислены ошибочно.

Шкулева потребовала возврата денег, но получила отказ. Суд первой инстанции также отклонил её иск, заявив, что Шкулева — опытный инвестор и потому знала о рисках. Женщина обжаловала это решение в Верховном суде.

«Вывод суда о том, что истец является «опытным инвестором», профессиональным участником рынка ценных бумаг и несёт коммерческие риски при осуществлении брокерской деятельности, сам по себе не свидетельствует о наличии или отсутствии права банка на спорные денежные средства и не имеет отношения к одностороннему списанию денежных средств», — сказано в тексте решения.

Ограничение распоряжения находящимися на счёте средствами допускается только в случае наложения ареста на эти средства или приостановления операций в предусмотренных законом случаях, отметили судьи.

Суд не признал средства ошибочно зачисленными, поскольку речь шла о выплатах купонного дохода, и они были зачислены в даты погашения соответствующих облигаций. Верховный суд отменил обжалуемые постановления и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как передавало ИА Регнум, в марте ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов рассказал, что в определённых ситуациях есть законные основания для списания средств с банковской карты гражданина, включая его пенсионные выплаты. Речь идёт о задолженностях по кредитам, коммунальным платежам, налогам, а также взыскании ущерба по решению суда, которое направляется судебным приставам или непосредственно в банк.

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