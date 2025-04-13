Уфа, 13 апреля, 2025, 18:21 — ИА Регнум. Московский «Спартак» со счётом 5:4 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в четвертьфинальном матче Кубка Гагарина и сравнял счёт в серии.

Сергей Гунеев/РИА Новости

Встреча проходила в Уфе. К 37-й минуте матча счёт был 4:2 в пользу хозяев, однако словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка оформил хет-трик. При этом вторую шайбу он забросил на последней секунде третьего периода, переведя игру в овертайм, в котором третьим голом уже принёс победу своей команде. Таким образом счёт в серии сравнялся.

Следующая встреча команд пройдёт 15 апреля в Москве.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля челябинский «Трактор» дома обыграл минское «Динамо» в первом четвертьфинальном матче Кубка Гагарина со счётом 4:2. Сперва на 43-й минуте отличился нападающий «Трактора» Александр Кадейкин, однако спустя семь минут счёт уже был 2:1 в пользу «Динамо». Шайбы забросили нападающие Илья Усов и Роман Горбунов.

Игра перевернулась на 60-й минуте встречи, когда игроки челябинского клуба Максим Шабанов, Виталий Кравцов и Артём Блажиевский забросили по шайбе, обеспечив «Трактору» победу в первой игре серии.