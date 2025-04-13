Вашингтон, 13 апреля, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Вашингтон начал вести с Пекином «мягкий диалог» через посредников по вопросу о торговых отношениях, заявил 13 апреля министр торговли США Говард Лютник.

Global Look Press

В эфире ABC News он выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин найдут способ урегулировать разногласия.

«Это разрешится позитивным, продуманным и эффективным для США образом. <…> Мяч у Дональда Трампа. Он знает, как играть в эту игру. Он знает, как иметь дело с председателем Си»,— сказал Лютник.

При этом он отметил, что решение США о приостановке взимания пошлин на электронику и полупроводники из иностранных государств вызвано тем, что в течение двух месяцев планируется введение отдельных тарифов на эти товары.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Трамп ввёл в США режим чрезвычайного положения из-за неблагоприятной ситуации в экономике и дефицита торгового баланса. Это позволяет Белому дому ввести пошлины на импорт из других стран.

В начале апреля Трамп обнародовал список стран, с которых планируется взимать пошлины. В отношении Китая тариф составил 34%. Власти КНР в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США.

9 апреля Трамп отметил, что раньше другие страны «обдирали» США, а теперь пришла очередь Вашингтона делать это. Президент США раскритиковал решение Пекина об ответном росте пошлин и утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%. Также он выразил уверенность, что в конечном счёте Китай согласится на сделку.

В ответ китайская сторона 9 апреля приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Трамп, в свою очередь, заявил о повышении пошлин до 125%, а потом и до 145%. Пекин в ответ повысил тарифы до 125%.

Обозреватели газеты The Washington Post в своей публикации 13 апреля отметили, что США и Китай из-за нежелания уступать в торговом противостоянии приближаются к экономическому коллапсу, а их противостояние угрожает фундаментальными изменениями в мировой экономике и реальной войной между Вашингтоном и Пекином.