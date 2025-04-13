Вашингтон, 13 апреля, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут эффективно противодействовать терминалам спутниковой связи Starlink, которые используют Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом в статье для американского журнала The National Interest (NI) сообщил эксперт по безопасности Брэндон Вайхерт.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он упомянул две такие системы: «Тобол» и «Калинка».

Вайхерт отметил, что дальность действия и мощность «Тобола» дают возможность системе создавать электромагнитный щит, потенциально защищая российские силы и средства от боеприпасов со спутниковым наведением. Он также позволяет подавлять спутниковые сигналы как GPS, так и Starlink, заглушая сигнал как со спутников на наземные приемники, так и с Земли на спутники.

Однако, указал автор публикации, настоящую угрозу для систем Starlink представляет «Калинка».

«Настоящей «убийцей» Starlink стала система «Калинка», которая обнаруживает и прерывает как поступающие, так и исходящие сигналы со спутников, нарушая военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников», — предупредил эксперт.

Отмечается, что система способна нацеливаться на отдельные станции Starlink даже с улучшенным протоколом безопасности. Вайхерт добавил, что «Калинка» может противостоять системе Starshield, разработанной для американской армии, что вызывает беспокойство у оборонных стратегов США.

Как передавало ИА Регнум, экс-офицер министерства обороны США Дэвид Пайн заявил, что на вооружении у российской армии стоят самые мощные системы радиоэлектронной борьбы в мире с самой большой дальностью действия и самые мощные постановщики помех GPS и радиочастот среди всех стран. По словам Пайна, его впечатлила скорость, с которой российские системы РЭБ адаптировались к новым системам вооружений США и НАТО, используемым Киевом в вооружённом конфликте.

Эксперт отметил, что 90% поставленных США украинским войскам управляемых ракет и беспилотников, в том числе РСЗО HIMARS, из-за этого перестали попадать в цель. Он также предположил, что российские РЭБ окажутся эффективными и против поставленных Вашингтоном Киеву американских ракет ATACMS увеличенной дальности.

Британский аналитик Александр Меркурис 26 мая прошлого года рассказал о серьёзных проблемах Киева из-за глушения российскими РЭБ американской системы Starlink. Эксперт уточнил, что от неё очень сильно зависят военные коммуникации ВСУ.

Американский журнал The Atlantic написал, что развитие военно-промышленного комплекса России позволило внедрить новые технологии в российское вооружение, в том числе в средства радиоэлектронной борьбы, что привело к существенному снижению эффективности РСЗО HIMARS, поставляемых Украине США.