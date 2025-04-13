Брянск, 13 апреля, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали трансформаторную подстанцию в посёлке Суземка Брянской области. Об этом 13 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Алексей Даничев/РИА Новости

«ВСУ дронами-камикадзе атаковали трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Суземского района. В результате террористических действий в посёлке было частично нарушено энергоснабжение бытовых потребителей», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что на данный момент электроснабжение осуществляется в штатном режиме.

ВСУ 12 апреля пять раз нанесли удары по российским энергетическим объектам. Атакам подверглись объекты энергетики в Запорожской и Курской областях, а также Краснодарском крае. В частности, в Запорожской области украинский БПЛА атаковал электроподстанцию 35 кВ «Чубаревка», повреждения получил трансформатор. Без электроснабжения остались почти 1650 человек в пяти населённых пунктах.

Днём ранее, 11 апреля, украинские подразделения нанесли пять ударов по объектам энергетики в ЛНР, Брянской, Курской и Запорожской областях. В Брянской области в результате обстрела энергообъекта «Россетей» из-за обрыва провода в пролёте опор произошло отключение высоковольтной линии, часть потребителей осталась без электроснабжения.

10 апреля украинские формирования совершили 11 атак на объекты российской энергетики. Были атакованы объекты в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской, Белгородской областях и Краснодарском крае. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки ВСУ на российские энергообъекты, заявил, что киевский режим либо не может, либо не хочет соблюдать мораторий.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп выступил с инициативой о введении Москвой и Киевом временного моратория на взаимные удары по энергообъектам. Российский лидер принял предложение, сразу же отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает договорённости.

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с инициативой Трампа, заявив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов. При этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края и ежедневно продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры.