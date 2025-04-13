Вашингтон, 13 апреля, 2025, 17:57 — ИА Регнум. США временно исключили импорт электроники и полупроводников из зеркальных пошлин. Об этом в эфире телеканала ABC News рассказал глава минторга США Говард Лютник.

Global Look Press

«Они освобождены от зеркальных пошлин, но включены в пошлины на полупроводники, которые вступят в силу, вероятно, через месяц или два», — сказал Лютник.

Он подчеркнул, что США нуждается в полупроводниках, чипах и плоских панелях.

«Нам нужно, чтобы все это производилось в Америке. Мы не можем полагаться на Юго-Восточную Азию во всем, что касается нашей работы», — подчеркнул глава американского минторга.

Администрация президента США Дональда Трампа исключила порядка 20 кодов классификации товаров, которые относятся к различным видам электроники.

По информации агентства Bloomberg, соответствующее решение американских властей должно защитить покупателей от «шокирующего роста цен». При этом журналисты допустили, что эта мера может быть временной и вскоре товары из Китая подвергнутся другому тарифу.

Как ранее передавало ИА Регнум, в апреле глава Белого дома объявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Для Вьетнама ставку определили на уровне 46%, для Таиланда — 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Россию и Белоруссию в список не включили. Однако в назначенный срок Трамп заявил о приостановке на 90 дней действия ответных пошлин в отношении более чем 75 стран.

Китай сообщил о введении ответных пошлин на импорт из США в размере 34%. В ответ на это Трамп утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%. Однако 10 апреля глава США вновь повысил пошлины на товары из Китая до 145%. На следующий день, 11 апреля Пекин также увеличил пошлины на товары из США до 125%.