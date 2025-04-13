Вашингтон, 13 апреля, 2025, 17:59 — ИА Регнум. США и Китай из-за нежелания уступать в торговом противостоянии приближаются к экономическому коллапсу, отметили в своей публикации 13 апреля обозреватели газеты The Washington Post (WP).

Global Look Press

«Две крупнейшие державы мира как никогда близки к полному экономическому краху, поскольку президент [США] Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин отказываются отступать в торговой войне, которая превратилась в игру «кто первый струсит», — сказано в материале.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что разрыв экономических связей Вашингтона и Пекина на фоне обострившихся дипломатических конфликтов увеличивает вероятность фундаментальных изменений в мировой экономике, а также реальной войны между США и КНР.

По данным WP, чиновники КНР обеспокоены в первую очередь отсутствием каналов коммуникации между странами, которое осложняет нормализацию отношений.

«Я был действительно потрясён. Я не ожидал, что ситуация ухудшится до такой степени всего за несколько дней», — заявил замглавы Центра американских исследований Университета Фудань в Шанхае Синь Цян.

Ставки в противостоянии высоки, и оно превратилось в игру, победитель которой «получит всё», добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Трамп ввёл в США режим чрезвычайного положения из-за неблагоприятной ситуации в экономике и дефицита торгового баланса. Это позволяет Белому дому ввести пошлины на импорт из других стран.

В начале апреля Трамп обнародовал список стран, с которых планируется взимать пошлины. В отношении Китая тариф составил 34%. Власти КНР в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США. О возможном принятии ответных мер заявили и власти ЕС.

9 апреля Трамп отметил, что раньше другие страны «обдирали» США, а теперь пришла очередь Вашингтона делать это. Президент США раскритиковал решение Пекина об ответном росте пошлин и утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%. Также он выразил уверенность, что в конечном счёте Китай согласится на сделку.

В ответ китайская сторона 9 апреля приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Трамп, в свою очередь, заявил о повышении пошлин до 125%, а потом и до 145%. При этом введение тарифов в отношении 75 стран (но не Китая) было приостановлено.

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что эскалация торговой напряжённости создала огромные проблемы для перспектив мировой торговли и экономического роста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что из-за решения США о введении пошлин обстановка в мировой экономике «чрезвычайно неспокойная, напряжённая и эмоционально перегруженная», и российские власти в этих условиях будут делать всё необходимое, чтобы свести к минимуму последствия международного экономического шторма для страны.