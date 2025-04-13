Вашингтон, 13 апреля, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп по результатам медосмотра показал отличное когнитивное и физическое здоровье. Об этом говорится в заключении врача главы государства Шона Барбабеллы.

Global Look Press

«Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью подходит для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства», — указано в документе, который опубликовал Белый дом.

Врач отметил, что в ходе медосмотра Трамп показал «крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию». Барбабелла также подчеркнул, что хорошее здоровье республиканца во многом обусловлено его активным образом жизни, который включает постоянное общение с прессой, деловые встречи и многое другое.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля Трамп заявил, что успешно сдал тест на когнитивные способности, от которого ранее отказывался экс-президент США Джо Байден. Политик также признался, что находится в хорошей физической форме.

На момент вступления в должность президента США Трампу было 78 лет и семь месяцев, что почти на полгода больше возраста Байдена в день его инаугурации в 2021 году. При этом Трамп не считал свой возраст помехой, утверждая, что он успешно проходит когнитивные тесты и пребывает в отличной физической форме.

Трамп в ходе предвыборной кампании не раз критиковал Байдена за сокрытие информации о здоровье. Он многократно призывал демократа пройти когнитивные тесты, а тогдашний американский лидер в ответ запутанно говорил, что его работа и так есть подтверждение того, что он способен её выполнять.