Анкара, 13 апреля, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Министерство обороны Турции 15–16 апреля проведёт в Анкаре встречу с военными представителями зарубежных государств по вопросам безопасности судоходства в Чёрном море. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Lu Zhe/Global Look Press

Вопросы будут рассматриваться «в свете возможного прекращения огня» в зоне украинского конфликта, сказано в сообщении.

«Встреча по вопросам безопасности в Чёрном море в свете возможного прекращения огня между РФ и Украиной пройдёт 15–16 апреля в штабе командования Военно-морских сил Турции. В ней примут участие военные представители иностранных государств, будет обсуждаться военно-морской аспект военного планирования для поддержания мира в Чёрном море», — отметила пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры длились более 12 часов с тремя перерывами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на встрече обсуждались вопросы безопасного судоходства в Чёрном море и возможного возобновления Черноморской инициативы. Министр отметил, что Россия выступила за возобновление этой инициативы в более приемлемой для всех форме, но не может верить на слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому и потому считает необходимой гарантией прямой приказ Зеленскому из Вашингтона.

В Кремле заявили, что, в соответствии с договорённостью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, стороны будут способствовать обеспечению реализации Черноморской инициативы при условии снятия всех санкций, связанных с данными поставками.

Черноморская зерновая инициатива («зерновая сделка») действовала с 22 июля 2022 года и предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. 17 июля 2023 года Россия вышла из договорённостей, поскольку ни одно из её требований не было выполнено, а Киев, прикрываясь соглашениями, использовал морские коридоры для подготовки терактов.