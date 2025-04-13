Москва, 13 апреля, 2025, 17:24 — ИА Регнум. На стене музыканта Виктора Цоя на Старом Арбате в Москве полностью закрасили граффити, посвящённое умершему рэперу Паше Технику (Павлу Ивлеву).

Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

Ранее поклонники Техника нанесли граффити на стену Цоя. Граффити с лицом рок-музыканта перекрывала большая надпись «Техник» и портрет рэпера. Ситуация вызвала недовольство фанатов Цоя, которые завесили стену плакатами с музыкантом, показывающим средний палец, а также написали «Цой жив — Техник мёртв».

В итоге художник Роман Яковлев перекрыл свежее граффити.

«Мне пришла информация. Я отреагировал сразу. Я бы не сказал, что у меня был логический план. Я понимал, что это нужно убрать, сделать это максимально корректно и интеллигентно, без оскорблений», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Яковлев назвал произошедшее вандализмом, однако также заявил, что авторы граффити вряд ли пытались оскорбить память Виктора Цоя. По его словам, это дело рук пусть невоспитанных, но при этом неосознанных подростков.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть, в тот же день вечером музыкант скончался. 9 апреля тело рэпера доставили из Таиланда в Москву. В свидетельстве о смерти врачи указали «септический шок», к которому привели острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность и неуточнённая пневмония.

Пашу Техника похоронили 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе.