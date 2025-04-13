Вашингтон, 13 апреля, 2025, 17:33 — ИА Регнум. ЦРУ США опубликовало на своём сайте отчёт, согласно которому свыше 20 советских солдат якобы погибли в Сибири после столкновения с инопланетянами. Эксперты скептически отнеслись к изложенному в документе, сообщил телеканал Fox News.

Global Look Press

В отчёте говорится, что советские солдаты сбили неизвестный аппарат в форме тарелки, летевший на малой высоте над военной базой. Из обломков появились пять гуманоидов с большими головами, которые затем, издавая громкое жужжание, слились в один объект. Последовала яркая вспышка, обратившая 23 военнослужащих в камень, подобный известняку. В живых остались двое, частично скрытые в тени.

Указано также, что останки солдат и обломки тарелки доставили на секретную научно-исследовательскую базу под Москвой. Учёные заключили, что возле военных сработал некий источник энергии, ещё не известный человечеству.

Неназванный представитель ЦРУ, чьё мнение приводится в отчёте, назвал инцидент крайне угрожающим при условии, что это было в действительности. В таком случае, пояснил он, инопланетяне владеют технологиями, выходящими за рамки любых предположений.

Бывший агент ЦРУ Майк Бейкер в беседе с телеканалом заявил, что изложенные подробности вызывают у него сомнения.

«Если произошёл инцидент, независимо от его характера, я подозреваю, что реальный отчёт не сильно похож на то, что появилось в результате пяти, шести или семи итераций того, что изначально было [написано]», — сказал Бейкер.

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