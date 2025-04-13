Санкт-Петербург, 13 апреля, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Со стороны «Зенита» на поле выйдут Евгений Латышонок, Густаво Мантуан, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Луис Энрике, Максим Глушенков, Александр Мостовой и Лусиано.

В запасных у санкт-петербургского клуба оказались Александр Кержаков, Арсен Адамов, Александр Горшков, Иван Дркушич, Нуралы Алип, Огнен Мимович, Александр Ерохин, Ильзат Ахметов, Дмитрий Васильев, Александр Зделар, Александр Соболев и Матео Кассьерра.

«Краснодар» планирует выпустить на газон Станислава Агкацева, Марка Гонсалеса, Диего Коста, Кайо, Оласа, Александра Черникова, Никиту Кривцова, Жоау Батчи, Эдуарда Сперцяна, Олакунле Олусегуна и Джона Кордобу.

На скамейке запасных у клуба будут Юрий Дюпин, Данил Ладоха, Сергей Петров, Витор Тормена, Николай Ларионов, Юрий Газинский, Алексей Козлов, Кевин Ленини, Федор Смолов и Виктор Мозес.

Ранее, 5 апреля, «Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 23-го тура РПЛ со счётом 1:0 и оторвался от идущего на втором месте «Зенита» на пять очков.

Таким образом «Краснодар» идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ: на счету команды 52 очка после 23 матчей, а у находящегося на второй строчке санкт-петербургского «Зенита» 47 очков после 23 игр.

Как передавало ИА Регнум, в матче 23-го тура РПЛ победу одержал московский футбольный клуб ЦСКА. На сегодняшний день ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 44 очка после 23 матчей. «Динамо» с 42 очками занимает пятую позицию.