Донецк, 13 апреля, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский район Донецка в ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 13 апреля сообщил сотрудник Следственного комитета России.

Global Look Press

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вёл огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чём свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, осколки», — передаёт слова источника «РИА Новости».

Отмечается, что в результате киевской агрессии повреждения получили некоторые гражданские объекты, среди которых 4-й корпус института проблем искусственного интеллекта, здание минтруда и магазины. В объектах гражданской и муниципальной инфраструктуры выбито остекление и разрушен фасад. Информация о пострадавших уточняется.

Вечером 12 апреля глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале сообщил, что два мирных жителя республики погибли в результате атаки со стороны ВСУ. В Петровском районе Донецка из-за детонации взрывоопасного предмета погибла женщина. Ещё одна женщина стала жертвой киевского режима в Никитовском районе Горловки, где противник применил ствольную артиллерию.

Тогда украинские формирования совершили более 10 вооружённых атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударный дрон. При атаке ВСУ повреждения получили два жилых домостроения, а также два гражданских автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля в Донецке в результате взрыва украинского боеприпаса погибли двое подростков. 5 апреля при атаках киевского режима на территории ДНР два человека погибли и восемь пострадали. ВСУ также совершили массированную атаку с помощью БПЛА на Донецкую и Макеевскую агломерации, однако она была отражена системой ПВО.