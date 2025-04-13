ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из американской РСЗО HIMARS
Донецк, 13 апреля, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский район Донецка в ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 13 апреля сообщил сотрудник Следственного комитета России.
«В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вёл огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чём свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, осколки», — передаёт слова источника «РИА Новости».
Отмечается, что в результате киевской агрессии повреждения получили некоторые гражданские объекты, среди которых 4-й корпус института проблем искусственного интеллекта, здание минтруда и магазины. В объектах гражданской и муниципальной инфраструктуры выбито остекление и разрушен фасад. Информация о пострадавших уточняется.
Вечером 12 апреля глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале сообщил, что два мирных жителя республики погибли в результате атаки со стороны ВСУ. В Петровском районе Донецка из-за детонации взрывоопасного предмета погибла женщина. Ещё одна женщина стала жертвой киевского режима в Никитовском районе Горловки, где противник применил ствольную артиллерию.
Тогда украинские формирования совершили более 10 вооружённых атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударный дрон. При атаке ВСУ повреждения получили два жилых домостроения, а также два гражданских автомобиля.
Как передавало ИА Регнум, 8 апреля в Донецке в результате взрыва украинского боеприпаса погибли двое подростков. 5 апреля при атаках киевского режима на территории ДНР два человека погибли и восемь пострадали. ВСУ также совершили массированную атаку с помощью БПЛА на Донецкую и Макеевскую агломерации, однако она была отражена системой ПВО.